ذروة سكان العالم عام 2064..وتراجع العدد في 2100

أكدت دراسة "معهد القياسات الصحية والتقييم" (آي إتش إم إي) ومقرّه في مدينة سياتل الأمريكية، ان يتراجع عدد سكان كوكب الأرض في العام 2100 إلى 8.8 مليار نسمة، أي أقل بمليارين من التوقعات الأممية.

قالت الدراسة ان التراجع يعود الى بسبب معدل النمو السكاني السلبي المتوقّع خلال النصف الثاني من القرن الراهن.

وأوضحت الدراسة أن عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته في العام 2064 حين سيصل إلى 9.7 مليار نسمة، ليسلك بعد ذلك مسارا انحداريا حتى العام 2100 حين سيهبط عدد البشر إلى 8.8 مليار نسمة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا التراجع في النمو الديمغرافي سيكون مصحوبا بانقلاب في هرم أعمار السكان، الأمر الذي ستكون له "تداعيات عميقة وسلبية" على الاقتصاد والنظم المجتمعية.

وتتعارض هذه الأرقام مع تلك التي توقعتها الأمم المتّحدة في آخر تقرير لها، إذ إن المنظمة الأممية توقعت أن يرتفع عدد سكان الأرض من 7.7 مليار نسمة حاليا إلى 9.7 مليار في العام 2050 و10.9 مليار في العام 2100.

وقال مدير "معهد القياسات الصحية والتقييم" كريستوفر موراي، الذي أشرف على الدراسة، لوكالة فرانس برس، إنّ "هذه أنباء سارّة للبيئة (ضغط أقلّ على نُظم إنتاج الغذاء، وانبعاثات أقلّ من ثاني أكسيد الكربون)، لكنّ انقلاب هرم الأعمار ستكون له تداعيات عميقة وسلبيّة على الاقتصاد وتنظيم العائلات والجماعات والمجتمعات".