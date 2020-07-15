ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

سعر الذهب اليوم في فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:13 - 15 يوليو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يطرأ على سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 15/7/2020، انخفاض طفيف على جميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم باهتمام كبير بين المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين والمستثمرين، كونه مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وقد تدهور اقتصاد الكثير من الدول خلال الآونة الأخيرة بسبب تفشي "فيروس كورونا"، إلا أن الذهب يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار الأمريكي

الوحدة                        شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24     199.29 شيكل $58.08

سعر الذهب عيار 22 182.68 شيكل $53.24

اسعار الذهب عيار 21     174.38 شيكل $50.82

اسعار الذهب عيار 18     149.47 شيكل $43.56

سعر الذهب عيار 14 116.25 شيكل $33.88

سعر الذهب عيار 12 99.64 شيكل   $29.04

اسعار أوقية الذهب    6,198 شيكل   $1,806

اسعار جنيه الذهب    1,395 شيكل   $406.57

اسعار كيلو الذهب    199,289 شيكل     $58,080

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

14 يوليو  200.34  175.30  150.26  116.87  100.17

13 يوليو  199.25  174.35  149.44  116.23  99.63

12 يوليو  200.03  175.03  150.03  116.69  100.02

11 يوليو  200.04  175.04  150.03  116.69  100.02

10 يوليو  200.09  175.08  150.07  116.72  100.05

9 يوليو   200.13  175.11  150.10  116.74  100.06

8 يوليو   200.80  175.71  150.60  117.14  100.40

7 يوليو   198.96  174.09  149.22  116.06  99.48

6 يوليو   198.49  173.69  148.87  115.79  99.25

5 يوليو   196.13  171.62  147.10  114.41  98.07

الأكثر مشاهدة

متعلقات