أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام  

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ اثنان منهم رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم:

- الأسير (عدي شحادة) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، مضرب عن الطعام لليوم (٢٣) على التوالي.

- الأسير (فادي إبراهيم غنيمات) من صوريف شمال الخليل، مضرب عن الطعام لليوم (٢٢) على التوالي.

وقد أفادت عائلة الأسير (محمود السعدي) من مخيم جنين صباح اليوم بتعليق محمود إضرابه عن الطعام الذي استمر 14 يوماً؛ بعد التوصل لاتفاقٍ يقضي بعدم تجديد الإداري له مرةً أُخرى.

فيما أعلن أسيران آخران إضرابهما عن الطعام؛ تضامناً مع رفيقهم الأسير المريض بالسرطان، والمصاب بفيروس كورونا (كمال أبو وعر)؛ وهما:

- الأسـير محمد أبو الرب "التيع"

- الأسـير مراد (محمد رضا) أحمد أبو الرب من جنين.