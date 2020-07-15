صور مياه في سد النهضة تثير القلق ...فما السبب؟

أظهرت صور إلتقطها القمر الصناعي "سينتينل -1" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الأحد الماضي ، لسد النهضة تظهر ارتفاعا في منسوب المياه في الخزان الإثيوبي، ما أثار موجة تساؤلات في الشارع المصري ، وسط انسداد أفق المحادثات الجارية منذ أيام بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، دون التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

صور ماء في سد النهضة يأتي بعد تهديدات إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.

ويليام دافيسون المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، ، قال إن الخزان المتضخم الذي التقطه القمر الصناعي ، من المحتمل أن يكون "تراكماً طبيعياً للمياه خلف السد" خلال موسم الأمطار.

وأضاف: حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا بالانتهاء من جميع أقسام البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان.

إلا أنه لفت إلى أن الموعد الإثيوبي المعلن أصلا لبدء حجز المياه وملء الخزان هو منتصف الشهر الحالي، بالتزامن مع غمر موسم الأمطار النيل الأزرق.

في المقابل، لم يعلق المسؤولون الإثيوبيون على الفور على تلك الصور، لكن الانتكاسة الأخيرة في المحادثات بين الدول الثلاث تقلص الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ أديس أبابا في ملء الخزان.

ويخشى خبراء من أن بدء ملء السد من دون اتفاق يمكن أن يدفع إلى حافة الصراع العسكري. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، في مقابلة مع قناة "دي إم سي" المصرية إن "جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تأت بأي نتيجة".







