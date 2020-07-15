تسجيل 100 حالة منها 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة رام الله والبيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 15/7/2020، عن تسجيل 100 حالة بفيروس كورونا المستجد بالضفة المحتلة. بينها 62 في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت الوزيرة مي كيلة، أن 100 حالة بينها 62 حالة في رام الله والبيرة انضمت لقائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن هناك 18 مصابًا من مجمل العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين، لا زالوا في العناية المكثفة، من بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة برام الله أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات في فلسطين بالفيروس إلى 47 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن مُواطناً (54عامًا) توفي جراء إصابته بفيروس كورونا من عناتا شمال شرق القدس المحتلة.