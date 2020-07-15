منح دراسية في كوبا بمجال الطب البشري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2020-2021.

ودعت الوزارة، في بيان، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات، والوثائق المطلوبة، والشروط، والتخصصات، والموعد النهائي للتقديم.

يذكر أن الوزارة كانت قد أوضحت، يوم أمس، أنها على تواصل مستمر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير المنح الدراسية كما جرت العادة سنويا، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المنح حال وصولها بشكل عاجل وتتابعي، وحسب ما يرد.