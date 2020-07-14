اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش "يمشي في قاع المحيط" لاصطياد فريسته

اكتشف العلماء نوعا جديدا من أسماك القرش في أستراليا، يستخدم زعانفه "للمشي" على أرض البحر للصيد بمهارة

وتتجول أسماك القرش في أعماق قاع البحر، في المياه قبالة شمال أستراليا، ما يسهل عليها اصطياد فريستها.

وبدلا من السباحة، تساعدها التقنية الجديدة على الصيد، والتي تنقلها إلى ذريتها منذ الولادة.

وكان الخبراء على دراية بـ"مشي" أسماك القرش في السنوات الأخيرة، ويقولون إن الحيوانات المفترسة تتمتع بمزايا كبيرة من خلال قدرتها على التحرك في قاع البحر بدلا من السباحة.

ويقول البحث المنشور في مجلة Marine & Freshwater Research إن هذه الطريقة تساعد أسماك القرش على البحث عن فريسة الأرض.

وأوضح مارك إردمان، أحد مؤلفي الدراسة: "بدلا من السباحة حولها، فإن هذه القروش الصغيرة التي تعيش في القاع تمشي في الواقع باستخدام زعانفها الصدرية والحوضية، ما يجعل من السهل عليها إدخال رؤوسها تحت الشعاب المرجانية والصخور. حيث تبحث عن الأسماك الصغيرة والقواقع والقشريات لالتهامها