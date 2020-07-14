ملتقى دعاة فلسطين يحذر الاحتلال من تفجير المنطقة باغلاق باب الرحمة

حذر ملتقى دعاة فلسطين الاحتلال الصهيوني من تفجير المنطقة بقراره التهويدي والتعسفي بإغلاق مصلى باب الرحمة، مؤكداً على دعمه لقرار المرجعيات الدينية المقدسية في مواجهته:-

كما حذر الاحتلال من مغبة وتبعات محاولاته الرخيصة لطمس وتهويد المعالم والهوية التراثية الإسلامية وتزييف الحقائق التاريخية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعياً جماهير شعبنا للتصدي وبقوة لهذا القرار الجائر والظالم وإفشاله كما أفشل في العام الماضي.

و طالب الملتقى أهلنا وشعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال للصلاة والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لهذا العدوان الجديد، داعياً الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجباتها اتجاه قضية وقبلة المسلمين الأولى كما ونحمل المجتمع الدولي المنافق المسؤولية الكاملة للعواقب الوخيمة المترتبة على هذا القرار الظالم.

و شدد ملتقى دعاة فلسطين على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ومن مدينة القدس المحتلة، و أن مخططات العدو الصهيوني وقراراته العبثية الرامية لتهويد وإغلاق مصلى باب الرحمة أصبحت واضحة ومكشوفة.

كما وجه الملتقى تحية إجلال وإكبار لأهلنا وشعبنا في القدس المحتلة ونراهن عليهم بالتصدي لهذا القرار الجائر كما عهدناهم من قبل في فتحه وإزالة البوابات الإلكترونية.