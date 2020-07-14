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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رجل أعمال يدعو لأوسع مبادرة لدعم طلبة الثانوية العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:26 - 14 يوليو 2020
احدى طالبات الثانوية العامة المتفوقين احدى طالبات الثانوية العامة المتفوقين
تقارير
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دعا رجل الأعمال الفلسطيني المهندس محمد أنور علوان رجال الأعمال وأصحاب المصالح الاقتصادية والميسورين إلى ضرورة تقديم يد العون والمساعدة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، لاسيما للمتفوقين منهم، جاء ذلك في اعقاب تقديمه العديد من الحوافز المادية لعدد من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.

وأوضح أبو علون أنَّ مبادرته لتقديم يد العون والمساعدة للطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة، تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وفي إطار دعم الطلبة لمواصلة تعليمهم، مشيراً إلى أنَّ رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل والخارج مطالبين للوقوف إلى جانب أبناء شعبهم، وقضيتهم.

واستفاد من هذه الحوافز المادية التي قدمها أبو علون عدداً من الطلبة المتفوقين، الذين ثمنوا مبادرته، ودعوا رجال الاعمال والشركات الخاصة والأهلية والحكومية بضرورة الوقوف إلى جانبهم، كون التعليم الجامعي، يتطلب تكاليف مالية عالية.

بدورها، قالت الطالبة أسيل أبو هداف الحاصلة على معدل ٩٨.٦ المرتبة الاولى على مستوى مدينة القرارة الفرع العلمي، وإحدى الطالبات اللواتي استفدنَّ من تلك الحوافز: "من الضروري دعم الطلبة في بداية مشوارهم الجامعي، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأوضحت أن راتب والدها قطع قبل حوالي 20 شهراً، وهو ما زاد من معاناتها، وتفكيرها، في إطار تدبير تكاليف تعليمها.

وناشدت الطالبة أبو هداف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إعادة راتب والدها، كي تتمكن من الالتحاق في الجامعة وإكمال مسيرتها التعليمية، لاسيما انها من الطالبات المتفوقات.

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