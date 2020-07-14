التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن المنح الدراسية

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنه لا تتوفر منح أو مقاعد دراسية حالياً نتيجة جائحة "كورونا" التي تجتاح العالم بأسره.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها على تواصل مستمر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير المنح الدراسية كما جرت العادة سنوياً، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن المنح حال وصولها للوزارة بشكل عاجل وتتابعي وحسب ما يرد.

وفيما يتعلّق بالمنح الداخلية طالبت الوزارة جميع الطلبة المعنيين بالتسجيل في الجامعات الفلسطينية بضرورة استكمال جميع إجراءات التسجيل والاحتفاظ بايصالات الدفع الرسمية الصادرة عن الجامعات لحين الإعلان عن المنح الداخلية في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) القادم، ومن ثم التقدم للمنافسة على المنح.

وبخصوص مكاتب الخدمات الجامعية طالبت الوزارة من جميع الطلبة تحري الدقة قبل التعامل مع أي من هذه المكاتب، وضرورة التأكد من سلامة ترخيص المكتب لدى الوزارة من خلال الرابط هنا.

وأكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن التعامل مع أي مكتب غير مرخص.