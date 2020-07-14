القائد قآني: حريق حاملة الطائرات الأمريكية نتيجة نيران أضرموها

دعا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تتقبل "وضعها الحالي"، و"حقيقة أن الجيش الامريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة".

وعلق اللواء قاآني على حريق حاملة الطائرات الامريكية معتبرا أنه نتيجة "العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبوها"، مشيرا إلى أن قادة القوات البحرية الامريكية يعترفون منذ فترة بأن هذه القطع البحرية ليست سوى قطع حديدية مهترئة.

وقال إن على الامريكيين أن لا يتهموا الآخرين في ما حدث لحاملة الطائرات "لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها"، متوعدا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بـ"أيام عصيبة".

وأوضح قائد قوة القدس أن "الايام الصعبة لم تحن بعد وهناك أيام عصيبة جدا تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، معتبرا أن على أمريكا أن تتقبل وضعها الحالي "وأن لا تظلم البشرية وشعبها أكثر من ذلك".