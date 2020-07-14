مباشر تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020 على نايل وعرب سات ، إذ حققت قناة طيور الجنة بيبي مشاهدات عالية بلغت مئات الالاف من المشاهدات في الفترة الاخيرة، ويعود ذلك إلى منتوجات وبرامجها المميزة والفريدة، التي ميزتها عن غيرها من القنوات الأخرى، خاصة القنوات المفتوحة في منطقة الشرق الاوسط والعربية، لذا أنهال السكان في الحصول على تردد القناة بواسطة البحث على محركات البحث بالإنترنت.

وأنتجت قناة طيور الجنة بيبي في الفترة الأخيرة، العديد من البرنامج والأناشيد المتنوعة والتي تناسب عقول الاطفال والصغار، حيثُ حققت تلك البرامج والاناشيد مئات الالاف من المشاهدات اليومية على شاشة القناة و على اليوتيوب وفي المنصات الاخرى التابعة لقناة طيور الجنة.

وركزت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، على توفير تردد قناة طيور الجنة بيبي على الاقمار الاصطناعية نايل سات وعرب سات الجديد 2020، وفي هذه المقالة سنترف على نشأة وابرز برامج واناشيد القناة، والتطبيق الخاص بها على المتجر.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020 على نايل سات :

التردد: 11315-11391.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020 على عرب سات :

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

هذا كان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 ، ويمكنكم متابعة ترددات جميع قنوات النايل سات وأشهرها عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

وفي الفترة الأخيرة، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحقق اعلى مشاهدات منذُ نشأتها، وهذا يدل على ناجها في البث وإيصال رسالتها الهادفة.

برامج قناة طيور الجنة :

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.