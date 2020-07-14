نابلس: أصحاب محلات الحلاقة يحتجون على استمرار إغلاق المدينة

احتجّ عدد من أصحاب صالونات الحلاقة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، رفضًا لاستمرار إغلاق المحافظة.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، تمديد إغلاق محافظات الضفة لمدة أربعة أيام، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالب المحتجون، بتخفيف إجراءات القيود، لتسهيل عمل مهامهم اليومي.

وخرج العشرات من أصحاب المحالات التجارية والمنشآت الاقتصادية في مسيرات غاضبة وسط مدينة رام الله، احتجاجًا على استمرار إغلاق المحافظة، وغياب التعويض لهم.

وتكبد هؤلاء خسائر كبيرة جراء الاجراءات المفروضة ضد الوباء، مارس الماضي.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع وفيات فيروس كورونا في فلسطين إلى 47 حالة وفاة،







