مباشر تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020 على الأقمار الاصطناعية نايل وعرب سات ، واستطاعت قناة طيور الجنة بيبي في الفترة الأخيرة أن تثبت حضورها بين القنوات الأخرى في الدول العربية، وفي هذه المقالة سنوفر لكم ترددات القناة، للاستمتاع بأوقات ممتعة وجميلة على شاشة طيور الجنة.

وحقق تردد قناة طيور الجنة بيبي ، أعلى تريند على محرك البحث العالمي جوجل ، بعدما ازدادت طلبات الناس عليه، ما منحها حق الفرصة الأولى في مشاهدة برامجها وأناشيدها، إذ انتجت القناة حلقات من برامجها وأناشيد جديدة.

وفي هذه المقالة حرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على توفير ترددات قناة طيور الجنة بيبي، لمشاهدة القناة من المنزل بأريحية تامة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020 على نايل سات :

التردد: 11315-11391.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020 على عرب سات :

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

هذا كان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 ، ويمكنكم متابعة ترددات جميع قنوات النايل سات وأشهرها عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

وفي الفترة الأخيرة، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحقق اعلى مشاهدات منذُ نشأتها، وهذا يدل على ناجها في البث وإيصال رسالتها الهادفة.

برامج قناة طيور الجنة :

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.