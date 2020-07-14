العلاقات الإعلامية لـ"لجهاد: تزور عددًا من القنوات الإعلامية العاملة في غزة

نفذت العلاقات الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، زيارات لعدد من القنوات الإعلامية العاملة في قطاع غزة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع الإعلاميين.

وشارك في الزيارة وفد ضم عدداً من المسؤولين عن أقسام الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي.

وزار الوفد الحركي، مكاتب قناة الجزيرة وقناة الميادين وقناة العربي الجديد وقناة الغد العربي وتلفزيون فلسطين وفضائية الأقصى وقناة العالم وقناة المنار والجزيرة مباشر وقناة الكوفية ووكالة شهاب وشركة المنارة التي تضم عدداً من القنوات المهمة.

وقد أكدت العلاقات الإعلامية خلال هذه الزيارات على الدور المهم الذي تقوم به المنابر الإعلامية في فضح جرائم الاحتلال وإبراز الحق الفلسطيني في مواجهة الرواية والمزاعم الباطلة التي يسعى الاحتلال لترويجها عبر ماكينته الدعائية.

وشددت العلاقات الإعلامية على تعزيز قنوات التواصل الفعال والسريع مع مختلف المنابر الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية بهدف محاصرة الرواية المضادة وإظهار المواقف الوطنية إزاء كل ما يجري.

وأبدت العلاقات الإعلامية للجهاد حرصها الكبير على تطوير وسائل التواصل مع الوسط الصحفي واستخدام الوسائل الحديثة لتقديم خدمة إعلامية تليق بمسيرة حركة الجهاد الإسلامي وتاريخها وتضحياتها.









