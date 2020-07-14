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تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 16:06 - 14 يوليو 2020
تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا في القدس المحتلة تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا في القدس المحتلة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الصحة، مواطن يبلغ من ٥٤ عاما من سكان عناتا قضاء القدس، توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس، وكان يُعالج في مستشفى "هوغوتشافيز" و "بترمسعيا" بالداخل المحتل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالة وفاة  من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة، انها سجلت حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر ٧٥ عاماً من سكان بلدة إذنا بمحافظة الخليل، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 47 حالة وفاة، حتى اللحظة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم، تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ،و4 حالات وفاة.

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