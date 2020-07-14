جرافات الاحتلال تجرف أرض فلسطينية في نابس وتسلم إخطارات هدم في جنين

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن جرافات الاحتلال الاسرائيلي جرفت أراضي فلسطينية لصالح اغراض استيطانية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، فيما اخطرت مواطنين من جنين بهدم منشآت اقتصادية لهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال معززة بقوات خاصة أمنت جرافات الاحتلال عند وصولها لبلدة ياسوف جنوب المدينة، فيما جرفت الأراضي القريبة من حاجز "زعترة" العسكري، بمحاذاة مستوطنة "تفوح" في منطقة "الكرم" الزراعية.

يُشار إلى مستوطنة "كفار تفوح" أقامها الاحتلال عام 1978 على أرض المواطنين الفلسطينيين.

إلى جانب آخر، سلمت قوات الاحتلال إخطارات للمواطنين من سكان بلدة يعبد بجنين، لهدم محلاتهم التجارية ومنع بنائها مجددا.

وأشارت إلى أن الارض المجرفة والمصادرة تعود ملكيتها إلى المزارع الفلسطيني ابراهيم الياسين.

وأكد سامر أبو بكر، عضو المجلس في يعبد، ان قوات الاحتلال أخطرت بهدم ملحمة المواطن عمر الكيلاني، وسوبرماركت وملحمة للمواطن زيد حرز الله، وملحمة يملكها المواطن خالد أبو سعدة، ومنع البناء مرة أخر.ى

واوضح بكر، أن يهدف من وراء ذلك إلى تثبيت المخططات الاستيطانية بالضفة الغربية.