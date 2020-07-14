رابط وطريقة تسجيل رياض الأطفال 1442-1441 وأعمار القبول عبر نظام نور 2020 في السعودية

إليك رابط وطريقة تسجيل رياض الأطفال 1442-1441 وأعمار القبول عبر نظام نور 2020 في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن فتح باب تسجيل رياض الاطفال العام المقبل، وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيلها عمليات التسجيل، وفي هذه المقالة الرائعة سوف نتعرف على طريقة وموعد التسجيل إضافة إلى الرابط الدخول عبر نظام نور، وأبرز المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل.

ودعت وزارة التعليم في السعودية، أولياء الأمور إلى ضرورة المسارعة تسجيل أبنائهم في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور المركزي للعام الدراسي المقبل 1442-1441.

وأشارت إلى أن اتمام عملية تسجل رياض الأطفال، يكون وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة حول مستويات وأعمار القبول والتسجيل، موضحةً أن التسجيل لرياض الاطفال والمدارس ستبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 ذو القعدة 1441.

ولفتت إلى أن الأولوية في القبول لمن يسجل أولا من الأطفال السعوديين والأطفال غير السعوديين من أم سعودية، وفيما يكون الاولية للتسجيل بمدارس الطفولة المبكرة للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني وفقاً للطاقة الاستيعابية للمدراس داخل المملكة.

أبرز المستندات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الروضة ومدارس الطفولة المبكرة :

أولاً: وقررت وزارة التعليم انه يجب على ولي الأمر الراغب في تسجيل طفله في رياض الاطفال طباعة نموذج الكشف الطبي بطفل الروضة من نظام نور، مع ضرورة أخذ الطفل إلى أقرب مركز صحي حكومي.

ثانيًا: يجب على ولي الامر إحضار ملف شامل للكشف الطبي عن الولد، وتسجيل فيه بيانات الطفل.

ثالثًا: وطلبت الوزارة من ولي الامر جلب صورتين شخصيتين، وصورة من شهادة التطعيم الخاصة بالطفل، وصورة من هوية الأب وإثبات السكن، وملف ورقي شامل.

رابعًا: وطالبت أيضًا بضرورة إرفاق الأوراق السابقة للروضة التي تم تسجيل الطفل فيها عبر نظام نور.

وللدخول عبر نظام نور المركزي ( اضغط هنا ).

أعمار لقبول تسجيل رياض الأطفال 1442 :

في المستوى الأول :

من كان تاريخ ميلاده من 13/01/1438 ، 14/10/2016 إلى 12/01/1439 ، 02/10/2017.

وفي المستوى الثاني :

من كان تاريخ ميلاده من 13/01/1437 ، 26/10/2015 إلى 12/01/1438 ، 13/10/2016.

و في المستوى الثالث :

من كان تاريخ ميلاده من 13/01/1436، 06/11/2014 إلى 12/01/1437 ، 25/10/2015.

إليك خطوات تسجيل رياض الاطفال عبر نظام نور 2020 :

أولاً: في الخطوة الاول، على ولي الامر أن يقوم بتسجيل الطفل في نظام نور الالكتروني، وبعدها يقوم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، علمًا انه إذا كنت مستخدم جديد، سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل ولي الأمر.

ثانيًا: في الخطوة الثانية، أنه يجب على ولي الأمر إدخال السجل المدني، ثم اختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال رقم هوية الطفل، وبعدها تقوم باختيار صلة القرابة "أب"، وتاريخ الميلاد للطالب الجديد.

رابعًا: في الخطوة الاخيرة، على المسجل أن يحدد المستوى المناسب لعمر الطفل، مع ضرورة استكمال باقي بيانات الطفل المطلوبة، ثم اختيار الروضة، والإقرار والتعهد بدقة البيانات.

وبهذا قد اتممنا كافة اجراءات تسجيل رياض الاطفال 1442-1441 وأعمار القبول عبر نظام نور 2020.