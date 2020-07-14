الزعانين: سلطات الاحتلال تحاول قتل الأسرى الفلسطينيين ببطء

قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، اليوم الثلاثاء، إن "سلطات الاحتلال تحاول قتل الأسرى ببطء وبشكل متعمد وممنهج"، وذلك من خلال انتشار فيروس كورونا داخل السجون.

وأضاف خلال مقابلة صحفية إذاعية، أن ادارة سجون الاحتلال تمنع دخول مواد التنظيف والتعقيم الى الاسرى الفلسطينيين.

وحذر من خطر انتشار تفشي الفيروس كورونا بلين الاسرى، لاسيما أن الأسير أبو وعر خالط عدد من الأسرى في سجني الرملة وجلبوع الأيام الماضية، ما ينذر بكارثة خطيرة تحدق بالأسرى داخل السجون .

وطالب الزعانين، من السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى بشتى الطرق وتقديم الاحتلال كمجرم حرب في محكمة الجنايات الدولية، داعياً الفصائل الفلسطينية لإيصال رسائل قوية للاحتلال من أجل الكف عن ممارساته التصفوية ضد الأسرى.

تُنظم الاذاعات المحلية في قطاع غزة والضفة المحتلة ظهر اليوم الثلاثاء موجة إذاعية مشتركة تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل مخاطر اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

والاذاعات المشتركة هي، اذاعة صوت الاسرى التي تنظم البث، إضافة إلى كل من إذاعة صوت القدس - إذاعة صوت الأقصى - إذاعة صوت الشعب - إذاعة صوت الوطن - إذاعة الرأي - شبكة الحرية الإعلامية - راديو منبر الحرية - فضائية القدس اليوم".

وستركز الموجة المفتوحة على عدة محاور؛ منها: قضية الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، والخطر الذي يلاحق الأسرى في ظل انعدام وسائل الوقاية، علاوةً على كيفية حماية الأسرى من خطر الفيروس ودور الجهات الحقوقية في متابعة أوضاعهم؛ وذلك بمناقشة المحاور مع عدد من المختصين.

ودعت الاذاعة الإذاعات المحلية للمشاركة في الموجة التي ستضم عددا من المختصين في شئون الأسرى والأسرى المحررين والاعلاميين وأهالي الأسرى، في محاولة لإبراز معاناتهم والتأكيد على عدالة مطالبهم.

ويمكنكم متابعة بث اذاعة صوت الأسرى من خلال الموجة 107.9FM أو على رابط البث المباشر www.asravoice.ps/ar أو من خلال زيارة صفحة الاذاعة على الفيسبوك https://www.facebook.com/asrafm?ref=hl.

من جهته، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن الأسير كمال أبو وعر المريض بالسرطان والمصاب بفيروس كورونا يتواجد حاليا في مستشفى سوروكا "الإسرائيلي" دون أية معلومات حتى الآن عن وضعه الصحي.

وقال أبو بكر خلال تصريحات اذاعية، صباح اليوم الثلاثاء 14/7/2020، أنه تم التواصل مع كافة الجهات الدولية وارسال رسائل لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي مبينا أن منظمة الصحة العالمية أرسلت رسالة شديدة اللهجة "لإسرائيل" تطالبها بالأفراج عن الأسير أبو وعر لكن "إسرائيل" لم تستجب حتى اللحظة لهذه المطالبات.

ونوه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إلى أنه جرى بالأمس عزل الأسير علي محمود في سجن النقب للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعدما تبين أنه خالط سجانا مصابا بالفيروس خلال تنقله عبر ما تسمى "البوسطة" مبينا أنه تم أخذ عينة منه ستظهر نتيجتها هذا اليوم .

ودخل أربعة اسرى فلسطينيين أعوامًا جديدة من الأسر داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.