التعليم بغزة: بدء التسجيل لطلبة (التوجيهي) الراغبين في تحسين معدلاتهم

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الثلاثاء، إنها" بدأت في عملية التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم، خلال الدور الثاني من اختبارات الثانوية العامة (التوجيهي)".

وأضافت التربية والتعليم، أن عملية التسجيل بدأت أمس الاثنين الماضي الموافق 13/07/2020، وتنتهي يوم غدٍ الأربعاء 15/07/2020.

واشارت إلى أن يوم غد الأربعاء هو موعد نهائي للتسجيل، ويُمكن للطلبة التسجيل كلٌ حسب مديريته في محافظات القطاع الخمس.

وأكدت الوزارة، أنّها ستوزع كشوف الطلبة اعتباراً من اليوم الأحد 12/7/2020، وذلك وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم، بما يضمن إجراءات السلامة العامة.

ونشرت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نتائج التوجيهي بالأسماء، بعد ان نشرتها وزارة التربية والتعليم يوم أمس السبت بأرقام الجلوس.1

وقد جرت امتحانات العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.92% والأدبي 65.43%.

ونشرت الوزارة نتائج الثانوية العامة من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

ولفحص النتيجة بالاسم من هنا .

تنشر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نتائج الثانوية العامة للعام الحالي بالأسماء، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة النتائج أمس بأرقام الجلوس فقط.

وقد جرت امتحانات العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.92% والأدبي 65.43%.

ونشرت الوزارة نتائج الثانوية العامة من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

ولفحص النتيجة بالاسم من هنا

وإليك بعض التقارير التي أجرها موقع فلسطين اليوم الاخبارية مع اوائل الثانوية العامة (التوجيهي) وبعض المتفوقين أصحاب القصص الرائعة.

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