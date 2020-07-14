الصحة بغزة: اجرينا 63 عينة ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن طواقم الصحة أجرت 63 عينة جديدة للتأكد خلو الاشخاص من الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدةً عدم وجود إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة في تقريرها حول آخر المستجدات عن مرض (كوفيد19)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة لها بلغت 202,13 عينة، منها 130,13 عينة سلبية و72عينة إيجابية.

وبيّن التقرير، ان عدد الحالات التي شفيت من المرض بلغت 63 حالة نشطة، منها 8 حالات موجبة، وحالة وفاة واحدة.

من جهته، اعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجل حالة وفاة جديدة، متأثرةً بفيروس كورونا في الخليل، ما رفع حالات الوفيات في فلسطين، إلى 64 حالة وفاة.