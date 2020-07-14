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الصحة: تسجيل حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا في الخليل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:13 - 14 يوليو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة، انها سجلت حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر ٧٥ عاماً من سكان بلدة إذنا بمحافظة الخليل، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى ٤٦ حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم، تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ،و4 حالات وفاة.

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صورة لأحدث إحصائة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، حول آخر المستجدات عن مرض (كوفيد19).
 

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