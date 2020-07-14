النواب الليبي يفوض الجيش المصري لمواجهة قوات السراج المدعومة من تركيا

فوّض مجلس النواب الليبي التابع لقوات اللواء خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، الجيش المصري بالدخول عسكريًا لمواجهة قوات فايز السراج المدعومة من تركيا سياسيَا وعسكريًا، على الأراضي الليبية.

وشدّد مجلس النواب الليبي، أن دعوته للقوات المسلحة المصرية بالتدخل لوقف زحف قوات السراج، لحماية الأمن القومي الليبي المصري.

ودعا المجلس إلى ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا ومصر، في إطار حماية الامن القومي المشترك، مُرحبًا بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعمه للقبائل الليبية.

وأكد أن الشعب الليبي مصّر على مطالبه في التوزيع العادل لثروات ليبيا وعائدات النفط، بعيدًا عن سيطرة "الجماعات المسلحة" على مصافي النفط.

في يوليو الماضي، اعتبر السيسي في خطاب له، أن مدينة سرت وقاعدة الجفرة خطًا أحمر بالنسبة لمصر.

واكد خلال كلمته أمام القوات المسلحة المصرية، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للقبائل الليبية.