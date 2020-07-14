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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"الأونروا" ستصرف 40 دولاراً ممن يستفيدوا من الكابونات قبل العيد ..فما الشروط؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:23 - 14 يوليو 2020
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أكدت مصادر خاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا " انها وضعت شروطاً ومعايير لصرف 40 دولاراً لعدد من المواطنين مما يستفيدوا من الكابونات البيضاء والصفراء .

وقالت المصادر ان المساعدات المالية التي قررت الأونروا صرفها قبيل عيد الأضحى على مئات الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة ، ستكون ضمن شروط محددة وهي التي لها علاقة بالمرض المزمن أو الاعاقة لرب الاسرة او أحد أفرادها ، بالإضافة الى عدد أفراد الاسرة .

وبينت المصادر ان الاونروا رصدت 2 مليون دولار لتوزيعها على الأسر الفقيرة في قطاع غزة .

ويشار الى ان قطاع غزة يعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ، وتأثيرها على جميع مناحي الحياة وزيادة اعداد الفقراء ، بالإضافة لعدم تلقى موظفي السلطة رواتبهم وتأثيرها على الاقتصاد.

 

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