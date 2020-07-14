"موجة اذاعية مفتوحة" تضامنيًا مع الأسرى في ظل خطر اصابتهم بفيروس كورونا

تُنظم الاذاعات المحلية في قطاع غزة والضفة المحتلة ظهر اليوم الثلاثاء موجة إذاعية مشتركة تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل مخاطر اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

والاذاعات المشتركة هي، اذاعة صوت الاسرى التي تنظم البث، إضافة إلى كل من إذاعة صوت القدس - إذاعة صوت الأقصى - إذاعة صوت الشعب - إذاعة صوت الوطن - إذاعة الرأي - شبكة الحرية الإعلامية - راديو منبر الحرية - فضائية القدس اليوم".

وستركز الموجة المفتوحة على عدة محاور؛ منها: قضية الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، والخطر الذي يلاحق الأسرى في ظل انعدام وسائل الوقاية، علاوةً على كيفية حماية الأسرى من خطر الفيروس ودور الجهات الحقوقية في متابعة أوضاعهم؛ وذلك بمناقشة المحاور مع عدد من المختصين.

ودعت الاذاعة الإذاعات المحلية للمشاركة في الموجة التي ستضم عددا من المختصين في شئون الأسرى والأسرى المحررين والاعلاميين وأهالي الأسرى، في محاولة لإبراز معاناتهم والتأكيد على عدالة مطالبهم.

ويمكنكم متابعة بث اذاعة صوت الأسرى من خلال الموجة 107.9FM أو على رابط البث المباشر www.asravoice.ps/ar أو من خلال زيارة صفحة الاذاعة على الفيسبوك https://www.facebook.com/asrafm?ref=hl