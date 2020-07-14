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"الجهاد الإسلامي" تدين بشدة جريمة اغتيال المناضل جبر القيق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:19 - 14 يوليو 2020
تشييع الأسير جبر القيق تشييع الأسير جبر القيق
تقارير
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أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة الجريمة النكراء التي استهدفت المناضل الرفيق جبر القيق في مدينة رفح مساء يوم الأحد الماضي.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن هذه الجريمة هي محاولة جديدة للعبث بجبهتنا الداخلية وإشغالها عن مواجهة العدو المتربص بنا جميعاً وضرب وحدتنا الوطنية".

جبر القيق

وأضافت الحركة في البيان: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ننعى الأسير المحرر الرفيق جبر القيق الذي قضى في تلك الجريمة النكراء، التي تشكل تجاوزاً خطيراً ومرفوضاً لكل القيم والأعراف الوطنية، والتي حاول منفذوها الآثمون استدعاء قضية أجمع الكل الوطني على إغلاقها تماماً.

وأكدت الحركة على ضرورة ملاحقة الفاعلين ومحاسبة كل من تسول له نفسه حرف بوصلتنا عن وجهتها الصحيحة في مواجهة الاحتلال والتصدي لإرهابه وعدوانه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

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