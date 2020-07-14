الاتحاد الإسلامي يكرم ثلة من الناجحين في الثانوية العامة

كرم الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ثلة من الناجحين في الثانوية العامة من أبناء وذوي النقابيين والنقابيات وأعضاء الهيئات الإدارية في الاتحاد الإسلامي.

وجاء حفل التكريم بحضور الأستاذ نضال بدر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والدكتور محمد مشتهى رئيس الاتحاد الإسلامي والاستاذ سامي عبد الرحمن نائب رئيس الاتحاد الإسلامي ولفيف من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وأعضاء اللجان الإدارية في الاتحاد الإسلامي.

وتقدم الأستاذ نضال بدر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالتهنئة الحارة للمتفوقين وذويهم، وعبَّر عن سعادته وتقديره لهذا النجاح في ظل هذه الظروف الصعبة، مثمِّناً دور الآباء ووقفتهم مع أبنائهم، وحثَّهم على مزيد من الاهتمام والمتابعة، كما ووجه شكره وتقديره إلى المدرسين الذين بذلوا أقصى جهودهم لاستمرار العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبارك الدكتور محمد مشتهى لجميع الطلبة هذا التفوق لأنهم هم النبراس والطريق المنير لتحرير القدس وبناء مجتمع قوي ومتماسك، موجها رسالة إلى الآباء الذين تعبوا وسهروا من أجل راحة أبنائهم ورسالة إلى المتفوقين وهنأهم بهذا التميز والإبداع.

وطالب مشتهى الطلاب وذويهم ببذل المزيد من الجد والاجتهاد في الأعوام القادمة وفي المرحلة الجامعية كي يتمكنوا من تطوير قدراتهم وانتمائهم لوطنهم وأن يكونوا مثالاً يحتذى به لنظرائهم الطلاب على طريق التفوق والنجاح .

وبدوره هنأ الاستاذ ايهاب أبو الخير مدير العلاقات العامة بجامعة الاسراء بأحر التهاني والتبريكات من جموع الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة من هذا العام.

وقال أبو الخير مخاطباً الطلبة الناجحين لكم منا كل المحبة والتهاني بمناسبة عبوركم إلى سلم النجاح وسيكون الأمل فاتح ذراعيه لكم يستقبلكم بكل فخر واعتزاز, وسيكون الحلم الآن حقيقة بين يديكم فتابعو مشواركم بكل صبر وإشراق.

مؤكدا ان جامعة الاسراء ستقدم مزيدا من التسهيلات والخدمات للطلبة خلال هدا العام والتي ستشمل على منح دراسية متعددة للطلبة.

وفي ختام الحفل تم تقديم هدايا رمزية للطلبة المتفوقين وسط فرحة كبيرة بين جموع الحاضرين.