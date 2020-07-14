أفضل مشروب لخفض الكوليسترول "الضار" من جسم الانسان

يبحث الكثير من الناس لا سيما المصابون بارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) عن نظام غذائي يساعدهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار من الجسم.

وأجرت مؤسسة مؤسسة كوكرين (Cochrane) ورقة بحثية حول آثار مشروب معين على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية التي يُسببها الكوليسترول الضار في جسم الانسان.

وحدد الباحثون 11 تجربة سريرية، مع ما مجموعه 821 مشاركا، والتي فحصت الفوائد الصحية للشاي الأخضر، حيث جمع الباحثون البيانات، وأشاروا إلى أن الشاي الأخضر يخفض مستويات الكوليسترول الكلية، والأهم من ذلك، الكوليسترول الضار (LDL).

وأشارت الدراسة إلى أن الأدلة تشير إلى أن الشاي الأخضر له تأثيرات إيجابية على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، اعترفوا أن هناك عددا قليلا جدا من الدراسات طويلة الأجل لفحص البيانات حول استهلاك الشاي الأخضر ومستويات الكوليسترول.

وتعد مستويات الكوليسترول المرتفعة مقلقة عندما يفوق الكوليسترول الضار (LDL) النوع الجيد (HDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتات دماغية صغيرة وتصلب الشرايين.

وتحمل الشرايين الدم المؤكسج بعيدا عن القلب إلى بقية الجسم. وعندما يلتصق الكوليسترول بجانب جدران الشرايين، يضيق ممر الدم.

وفي المقابل، يمارس القلب قوة إضافية للتأكد من أن الدم قادر على الوصول إلى جميع العضلات والأعضاء في الجسم.

ويمكن أن يؤدي الضغط المفرط على القلب إلى نوبة قلبية، يمكن أن تكون قاتلة.