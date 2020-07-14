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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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احذر تناول القهوة في الاجواء الحارة لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 11:16 - 14 يوليو 2020
القهوة القهوة
تقارير
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يرغب الملايين تناول القهوة بشكل كبير جدًا دون أي اعتبار للعواقب التي قد تسببها القهوة لصحة الانسان لا سيما في الاجواء الحارة.

وفي هذا الاطار قدمت الدكتورة إيرينا يارتسيفا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، نصيحة مهمة لعشاق القهوة بانه من الأفضل عدم تناول القهوة في الجو الحار، لتجنب عواقب غير مرغوب بها في صحة الانسان.

وأشارت الدكتورة يارتسيفا إلى أن تناول القهوة بشراهة كبيرة في الاجواء الحارة تسبب جفاف في الجسم مما يشكل خطورة على الصحة.

ونصحت الدكتور، عشاق القهوة بتقليل تناولها في الاجواء الحارة، لتجنب الإضرار بالجسم، وتؤكد على أنه لا فرق في تناول مشروب القهوة باردا أو ساخنا.

وقالت: "ليس هناك أي فرق في تناول القهوة باردة أو ساخنة، لأن المادة الفعالة هي نفسها -الكافيين هذه المادة تؤثر في جميع الأحوال في الإحساس العام، لذلك أنصح بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة في اليوم فقط".

وبينت أن هذه الكمية يمكن أن يعوضها الإنسان بالسوائل دون أن تلحق أي أذى بصحته.

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