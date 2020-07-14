السيتي يضع 150 مليون إسترليني تحت تصرف جوارديولا

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن رصد إدارة مانشستر سيتي مبلغ 150 مليون إسترليني، لتدعيم الفريق بالصفقات هذا الصيف، بعد إلغاء حظر مشاركة النادي أوروبيًا.

وقضت المحكمة الرياضية اليوم الإثنين، بإلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، مع تقليص الغرامة المالية من 30 إلى 10 ملايين يورو فقط.

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية، فإن جوارديولا يسعى لاستغلال الـ150 مليون إسترليني، لتدعيم فريقه، حيث ستكون الأولوية لضم قلب دفاع وظهير أيسر وربما ضم مهاجم جديد، تحسبًا لرحيل سيرجيو أجويرو الصيف المقبل.

وأضافت: "ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ هو هدف جوارديولا الرئيس، لأنه يُجيد اللعب كقلب دفاع وظهير، بجانب كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي".

كما سيحافظ الفريق على العديد من نجومه الذي كانوا يُفكرون في الرحيل حال تأكدت العقوبة، وعلى رأسهم البلجيكي كيفين دي بروين، والذي سيبقى حتى نهاية عقده على أقل تقدير في صيف 2023.

وبخلاف اللاعبين، فإن مستقبل جوارديولا مع السيتيزنز ليس واضحًا، حيث ينتهي عقده مع النادي في 2021.

وأفاد التقرير، بأن قرار المحكمة قد يكون دفعة للفريق لاستكمال ما تبقى من الموسم، الذي يحتل فيه المركز الثاني بالبريميرليج، وسيواجه آرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد، ويستضيف ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.