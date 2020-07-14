8 نصائح من طبيب تركي للتخلص من "الكرش"

قدم الطبيب التركي "أيمن صقللي" 8 نصائح للتخلص من دهون الكرش التي تراكمت نتيجة العادات الغير صحية ، نتيجة الحجر الصحي .

العديد من لمواطنين يرى من دهون المعدة والبطن "الكرش" معضلة عن الكثيرين في مختلف أنحاء العالم، وعادة ما تتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت، التي تعج بالوصفات والخلطات للتخلص منها.

وفيما يلي الـ8 نصائح للحفاظ على الصحة العامة:

1- اشغل وقتك بمهام وخطط محددة، ولا تدع الفراغ يقضي عليه، حتى لا ينصب تفكيرك على اللجوء إلى تناول الوجبات غير الصحية.

2- ابدأ يومك بوجبة الإفطار، بشرط أن تحتوي على عناصر غذائية غنية تساعد على زيادة التمثيل الغذائي (الاستقلاب)، وحرق الدهون بالجسم.

3- اتبع نظاما غذائيا متوازنا يحتوي على دهون صحية وبروتين وألياف وخضروات وفاكهة، لأنها عناصر غذائية مفيدة، وتشعرك بالشبع لفترات طويلة، وتقوي الجهاز المناعي.

4- اهتم بشرب الماء على مدار ساعات اليوم، لأنها تعمل على تغذية ورطوبة الجسم، وتحد من تراكم الدهون.

5- قم بتحضير الطعام بطرق صحية، مسلوقة أو مشوية، لأنها تساعد على تحسين الهضم والحفاظ على عناصرها المفيدة من المعادن والفيتامينات.

6- قم بتقسيم طعام اليوم على خمس وجبات صحية متوازنة، تتوافر فيها العناصر المفيدة بعيدا عن الدهون غير الصحية.

7- احرص على ممارسة نشاط رياضي يومي، بحد أدنى 30 دقيقة، للحفاظ على حيوية الجسم، وتخفيف التوتر، وتحصين الجهاز المناعي.

8- حافظ على عدد ساعات النوم بشكل منتظم 8 ساعات يوميا، وابتعد عن السهر، لمساعدة الجسم على تمثيل غذائي جيد.

واختتم الطبيب أيمن صقللي نصائحه محذرا بأن "زيادة الوزن والكرش أحد أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري"