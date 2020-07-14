يعتبر سعر الذهب اليوم في السودان من الأسعار المهمة في السودان حيث يبحث عنها الكثير من الناس لا سيما المستثمرون والمقبلين على الزواج.

ويسعى الملايين من الناس إلى التجارة بالذهب كونه الملاذ الآمن لهم في ظل تدهور أسعار العملات الورقية العالمية لا سيما الدولار الامريكي مقابل العملات المحلية للعديد من البلدان لا سيما الليرة السورية والليرة اللبنانية.

وفي هذا الاطار تسعى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لمواصلة متابعة سعر الذهب اليوم في السودان وغيرها من دول العالم العربي.

وجاء سعر الذهب في السودان اليوم على النحو التالي:

وحدة الذهب اسعار الذهب بالجنيه السوداني (SDG) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)

أوقية الذهب 99,412.16 1,797.69

تولا الذهب 37,280.49 674.15

جرام الذهب عيار 24 3,196.53 57.80

جرام الذهب عيار 22 2,930.15 52.99

جرام الذهب عيار 21 2,796.97 50.58

جرام الذهب عيار 18 2,397.40 43.35

جرام الذهب عيار 14 1,864.64 33.72

جرام الذهب عيار 12 1,598.27 28.90

جرام الذهب عيار 10 1,331.89 24.08