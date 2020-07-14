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أربعة أسرى من غزة والضفة والقدس يدخلون أعوام جديدة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:43 - 14 يوليو 2020
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تقارير
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يدخل أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير إبراهيم محمد أحمد حلبية (44 عامًا) من رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد خالد حسن عامودي من جنين، المحكوم بالمؤبد ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمود داوود محمود جاموس (43 عامًا) من مدينة القدس، المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير خالد جهيني زايد السواركة (42 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

 

 

 

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