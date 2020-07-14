القيادي شهاب: اعلام التطبيع يروج لأخبار كاذبة ضد المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. داوود شهاب، أن بعض المنابر الإعلامية المتورطة في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والمتخصصة في برامج الإفساد الممنهج، لا تكف عن فبركة الاخبار وتلفيقها ضد المقاومة الفلسطينية.

وأوضح القيادي شهاب، أن الهدف من فبركة الأخبار هو تشتيت الرأي العام وحرف الأنظار عن مواجهة التحديات، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته ومسيرة نضاله وحركات المقاومة وشبابها وقادتها.

وقال: "إن هذا الدور المسموم الذي تقوم به هذه المنابر يندرج في سياق خدمة الاحتلال وخدمة المشروع الامريكي الصهيوني، الهادف لتفتيت وتقسيم أمتنا وتغييبها عن دورها الحقيقي وأولوياتها.

يُشار إلى أن بعض المنابر الاعلامية تداولت أخبارً كاذبة ومفبركة وبدون ادنى مسؤولية أو مهنية أو اخلاقية ضد المقاومة الفلسطينية في الفترة الماضية.