محيط جبل "الفرديس" شرق بيت لحم مغلق بقرار من الإحتلال

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء14/7/2020 ، محيط جبل الفرديس، شرق بيت لحم، بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم.

يقع جبل الفرديس على بعد ثلاثة عشر كيلومتراً إلى الجنوب من القدس، وحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم، وتتربع على قمته قلعة "هيروديون"، ويبلغ ارتفاعه حوالي 785 متراً فوق سطح البحر.

ويطل جبل الفرديس على قرية تقوع، وأبو نجيم الواقعات إلى الغرب منه، كما وتشاهد بيت لحم ببيوتها وعمرانها، وترى كذلك بيت ساحور، ودير مارسابا، والقدس، وأبو ديس، وتتناثر بيوت قلعة زعترة وبيت تعمر إلى الأسفل منه مباشرة.