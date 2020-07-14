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سعر الذهب في مصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 10:27 - 14 يوليو 2020
سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء
تقارير
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يحظى سعر الذهب في مصر بالجنيه والدولار الأمريكي على أهمية كبيرة جدًا لا سيما لدى المستثمرين المصريين والمقبلين على الزواج.

ويعتبر الذهب من أهم السلع التي يبحث عنها المصريون بشكل عام والمستثمرون بشكل خاص لا سيما بعد انتشار فيروس كورونا الذي دفع الملايين للتعامل بالذهب بدلًا من العملات الورقية كملاذ آمن لحماية أموالهم.

 

أسعار الذهب اليوم

الكمية  وحدة الذهب    اسعار الذهب بالجنيه المصري (EGP) اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD)

١

أوقية الذهب    28,717.74   1,798.40

١

تولا الذهب      10,769.42   674.42

١

جرام الذهب عيار 24   923.40       57.83

١

جرام الذهب عيار 22   846.45       53.01

١

جرام الذهب عيار 21   807.98       50.60

١

جرام الذهب عيار 18   692.55       43.37

١

جرام الذهب عيار 14   538.65       33.73

١

جرام الذهب عيار 12   461.70       28.91

١

جرام الذهب عيار 10   384.75       24.09

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