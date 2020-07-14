الصحة: وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين يبلغ من العمر 12 يوماً من الخليل

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء 14/7/2020 ، عن وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين (طفل ١٢ يوما) من يطا بمحافظة الخليل.

وقالت الصحة انه بالإعلان عن وفاة الطفل يرفع عدد وفيات فلسطين منذ بداية انتشار فيروس كورونا لـ43 مصاباً .

وكانت وزارة الصحة برام الله اعلنت الليلة الماضية 13/7/2020، وفاة مواطن 75 عاماً من بني نعيم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم الاثنين إلى 4.

وقبلها بساعات أُعلن وفاة مواطن (90 عاما) من الخليل، متأثرا بإصابته بـ"كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم جراء الفيروس إلى 3.

يشار إلى أن فلسطين سجلت أمس، وفق معطيات وزارة الصحة، 404 إصابات بالفيروس ، و43 حالة وفاة في فلسطين منذ بداية الفيروس.

- عدد حالات التعافي: 1258

- عدد حالات الوفاة: 42

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.