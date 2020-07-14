مجلس النواب الليبي يمنح الجيش المصري حق التدخل في ليبيا

منح مجلس النواب الليبي فجر اليوم الثلاثاء، الجيش المصري حق التدخل في بلاده ضد قوات حكومة الوفاق والتدخل التركي.

وثمن البرلمان الليبي كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي ألمح فيها إلى نية الجيش المصري التدخل في ليبيا.

وقال البيان: "إن تأييد تدخل الجيش المصري يأتي في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر، وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد" وفق ما جاء في البيان.

ودعا البرلمان، الرئيس المصري إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل التركي، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا.

وأكد البيان أن "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا".

يشار إلى أن هذا البيان صدر في الوقت الذي وصل فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لبحث حل سياسي للصراع في ليبيا.



