الاحتلال يرفض طلب الصحة العالمية الأفراج عن الأسير أبو وعر المصاب بكورونا

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن الأسير كمال أبو وعر المريض بالسرطان والمصاب بفيروس كورونا يتواجد حاليا في مستشفى سوروكا "الإسرائيلي" دون أية معلومات حتى الآن عن وضعه الصحي.

وقال أبو بكر خلال تصريحات اذاعية، صباح اليوم الثلاثاء 14/7/2020، أنه تم التواصل مع كافة الجهات الدولية وارسال رسائل لمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي مبينا أن منظمة الصحة العالمية أرسلت رسالة شديدة اللهجة "لإسرائيل" تطالبها بالأفراج عن الأسير أبو وعر لكن "إسرائيل" لم تستجب حتى اللحظة لهذه المطالبات.

ونوه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إلى أنه جرى بالأمس عزل الأسير علي محمود في سجن النقب للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعدما تبين أنه خالط سجانا مصابا بالفيروس خلال تنقله عبر ما تسمى "البوسطة" مبينا أنه تم أخذ عينة منه ستظهر نتيجتها هذا اليوم .