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قرار مهم حول صلاة عيد الأضحى في السعودية

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 09:27 - 14 يوليو 2020
صلاة العيد صلاة العيد
تقارير
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اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا مهمًا حول صلاة عيد الأضحى في المملكة لهذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقررت السلطات السعودية لأول مرة عدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة، بحسب إجراءات الوقائية من كورونا.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" فإن وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، وجه جميع فروع الوزارة بالمملكة، باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى للعام الجاري في المساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة.

يُشار إلى أن المملكة كثفت في الفترة الماضية إطلاق برامجها التوعوية والارشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، إلى جانب نشر ما أوصت به اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

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