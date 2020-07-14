الصين: تهديدات واشنطن في بحر الصين غير مبررة اطلاقًا

أكدت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء، ان التهديدات الأمريكية بشأن بحر الصين الجنوبي غير مبررة اطلاقًا وتشويهًا للحقائق القانونية الدولية بشأن قانون البحار.

وأوضحت السفارة الصينية بأن تهديدات أمريكا تضخم الوضع في المنطقة وتحاول بث الفتنة بين الصين والدول الأخرى تحت ادعاءات لا أساس لها من الصحة ويعارضها الجانب الصيني بشدة.

وأشارت السفارة في بيانها، إلى أن أمريكا تستعرض عضلاتها وتثير التوتر وتحرض على المواجهة في المنطقة.

يُشار إلى أن زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع سعي بكين للحصول على الموارد في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمرا غير مشروع تماما وكذلك حملة الاستقواء للسيطرة على تلك الموارد".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أدانت مطلع يوليو/تموز الجاري إجراء الصين مناورات عسكرية في مياه أرخبيل باراسيل المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي.

واعتبرت وزارة الدفاع الامريكية إجراءات الصين أن من شأن هذه المناورات أن "تزيد من زعزعة استقرار" الوضع في المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كل من الصين وفيتنام وتايوان.