ما هو السيناريو الأسوأ الذي ينتظر بريطانيا في الموجة الثانية لـ"كورونا"

أكد خبراء الصحة البريطانية ان المملكة قد تشهد أسوأ تسعة أشهر في الشتاء القادم بعد موجه ثانية لفيروس كورونا ، حيث ستكون أشد فتكاً وقد تؤدي لوفاة 120 ألف شخص .

وقال ستيفن هولجيت خلال تقرير أعدته أكاديمية العلوم الطبية البريطانية إنه مع احتمال انتشار كوفيد-19 في الشتاء، حيث يقضي الناس وقتا أطول معا في أماكن مغلقة، فإن موجة ثانية من الجائحة “قد تكون أشد خطورة من الموجة التي نشهدها حاليا”.

وتابع : ما ورد في التقرير ليس تنبؤا ولكنه احتمال.. والوفيات قد تكون أعلى مع ظهور موجة جديدة من كوفيد-19 هذا الشتاء ولكن يمكن الحد من خطر حدوث ذلك إذا اتخذنا إجراء على الفور”.

ويشار الى ان وفيات فيروس كورونا في بريطانيا بلغت نحو 45 ألفا وهو الأعلى في أوروبا.

أكاديمية العلوم الطبية بينت إن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين حول الكيفية التي سيتطور بها وباء كوفيد-19، لكنها حددت “التصور الأسوأ العقلاني” حيث سيرتفع عدد تكاثر الإصابات أو إعادة إنتاج الفيروس والذي يرمز له بالحرف الإنجليزي (آر) إلى 1.7 من سبتمبر/ أيلول 2020 فصاعدا.

ويشير الحرف (آر) إلى متوسط عدد الأشخاص الذين ستنتقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب بالفيروس ويتراوح حاليا بين 0.7 و 0.9 في المملكة المتحدة وتتناقص الأعداد اليومية للإصابات والوفيات.

والحرف “آر” هو مصطلح يستخدم في علم الأوبئة في إشارة إلى تكاثر الفيروس وانتقاله إلى أشخاص جدد ويمثل طريقة لتقييم قدرة المرض على الانتشار.