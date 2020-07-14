ريال مدريد يتخطى غرناطة ويقف على بعد خطوة واحدة من لقب الليغا

اقترب ريال مدريد خطوة جديدة من اقتناص لقب الليغا، بفوزه على مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتقدم الميرنغي بهدفين في شوط المباراة الأول عن طريق فيرلاند ميندي في الدقيقة العاشرة، وكريم بنزيمة في الدقيقة 16، بينما قلَّص غرناطة الفارق في الدقيقة 50 عن طريق داروين ماتشيز.

وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 83 نقطة، ليحافظ على فارق الأربعة نقاط مع غريمه ومطارده برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

ويحتاج ريال مدريد إلى تحقيق الفوز خلال مباراة واحدة خلال الجولتين الأخيرتين في الموسم من أجل حسم اللقب بشكل رسمي، حيث يواجه فياريال في الجولة المقبلة يوم الخميس القادم، بينما يختتم منافسات الموسم بمواجهة ليغانيس يوم الأحد القادم.