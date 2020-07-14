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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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فيديو مصر تحدد الخط الأحمر في ملف سد النهضة

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 08:53 - 14 يوليو 2020
سامح شكري وزير الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية المصرية
تقارير
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين، أن بلاده حددت الخط الأحمر بالنسبة لبلاده بشأن خلافات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري: "إن الخط الأحمر بالنسبة لمصر في قضية سد النهضة هو وقوع الضرر الجسيم، هو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي، ولن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحازم معه".

وشدد على أن شكري خلال حديثه مع عدد من الصحفيين الخط الأحمر حددته مصر بنسبة وقوع الضرر على المواطن المصري، لافتًا إلى أن الخط الأحمر بالنسبة لسد النهضة مستمد من مبادئ القانون الدولي حيث يجب احترامها ومراعتها ومخالفتها يقتضي رد فعل مناسب".

وكان وزير الخارجية المصري قال في وقت سابق يوم الاثنين، إن كل الجهود الدولية التي بذلت بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي لم تأت بنتيجة، ونأمل أن يلتزم جميع الأطراف بمفاوضات سد النهضة، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية".

 

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