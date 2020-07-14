الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة المحتلتين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، وأدت لاعتقال ثلاثة مواطنين بينهما شقيقين.

ووفقًا للمصادر المحلية فإن قوات الاحتلال بلدة حزما شمال القدس المحتلة واعتقلت مواطنين مقدسيين وهما الشقيقين حمادة حسن الخطيب (30 عاما)، وعمر حسن الخطيب (24 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال المخيم واعتقلت الشاب أنس عوني أبو بلحة (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته بشكل هجمي.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقل فجر أمس الاثنين، أربعة شبان من مناطق مختلفة في مدينة بيت لحم، وهم: محمود عبد الكريم عياد، محمد سالم الصباح، حذيفة ياسر عبيات، ومحمد اسعد نواوره.

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب ظافر سامي زقزوق من بلدة الجديدة بعد ان اقتحمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت الشاب عبد الله حسن صبح من بلدة برقين على حاجز عسكري اقامته قرب قرية كفيرت أمس الإثنين.