الملك الأردني يجدد رفضه لأي اجراء "إسرائيلي" لضم أراض من الضفة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، على الموقف الثابت للملكة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق "السلام" على أساس حل الدولتين كما قال.

وجدد الملك، تأكيده على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الملك يوم أمس الاثنين، مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

ووفقًا لوكالة "بترا" الرسمية، فإن الملك أشاد بموقف المملكة المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ومساعيها لتحقيق السلام.