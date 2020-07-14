حالة الطقس اليوم الثلاثاء: ارتفاع درجات الحرارة والأجواء حارة جدًا

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في فلسطين ارتفاعًا ملحوظا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية.

ووفقًا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية فإن الجو سيكون صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى ان الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي مساء اليوم الثلاثاء تكون حالة الطقس اليوم معتدلة بوجه عام في المناطق الجبلية وحارة نسبيًا في بعض المناطق بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ويوم غدًا الأربعاء من المتوقع أن يكون الطقس صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل من المتوقع ان تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافة ومعتدلة في المناطق الجبلية والطقس حار نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين 11-4 عصرا.