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تسجيل وفاة في الخليل يرفع الوفيات خلال أمس لـ4 ..ووفيات فلسطين لـ42

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:15 - 14 يوليو 2020
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أعلنت وزارة الصحة برام الله الليلة الماضية 13/7/2020، وفاة مواطن 75 عاماً من بني نعيم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم الاثنين إلى 4.

وكانت الصحة اعلنت قبلها بساعات قليلة وفاة مواطن (90 عاما) من الخليل، متأثرا بإصابته بـ"كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم جراء الفيروس إلى 3.

يشار إلى أن فلسطين سجلت أمس، وفق معطيات وزارة الصحة، 404 إصابات بالفيروس ، و42 حالة وفاة في فلسطين منذ بداية الفيروس.

- عدد حالات التعافي: 1258

- عدد حالات الوفاة: 42

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.

 

 

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