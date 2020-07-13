الخارجية: 178 حالة وفاة و و3507 اصابات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه تم تسجيل 178 حالة وفاة، و3507 اصابات، و1523حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية أفاد بأنه تم تسجيل اصابة واحدة جديدة بين صفوف ابناء الجالية في ولاية ميتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات الى 1917، ولم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، عدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول، للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بأنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32، تعافى منها 25 حالات ليبقى عدد الحالات النشطة 6، وحالة وفاة واحدة سابقة.

وقالت وزارة الخارجية في تقريرها، إن فريق العمل المختص قام صباح اليوم بالاطمئنان على سلامة اجراءات مغادرة وفدين جديدين من العالقين في الوطن الى كل من المانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت طواقم الإدارة العامة للمعابر والحدود والشرطة والأجهزة المختلفة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتامين مغادرة الوفدين بطريقة صحية وآمنة ومريحة.

كما قام الفريق باستقبال الاحباب القادمين من دولة الكويت، حيث استقبلتهم ايضاً قوات الأمن الوطني والشرطة وفريق عمل الأمن الوقائي وطواقم وزارة الصحة، وتم اخذ عينات الفحص منهم للتأكد من سلامتهم.