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الصحة الأردنية تعلن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:32 - 13 يوليو 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، جميعها غير محليّة.

وجاءت الإصابات، بحسب الموجز اليومي، على النحو الآتي: 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من الولايات المتحدة الأميركيّة)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 1183 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 11 حالة شفاء لهذا اليوم، وإجراء 5746 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 471801 فحص.

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